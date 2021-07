Bewonderingswaardige Savelkouls klaar in Tokio: 'Trots dat ik hier sta'

Tessie Savelkouls is vrijdag vroegtijdig uitgeschakeld op de Olympische Spelen in Tokio. De judoka moest in de tweede ronde haar meerdere erkennen in de Zuid-Koreaanse Han Mi-jin. De Zuid-Koreaanse won de partij uiteindelijk met een waza-ari.

Direct na de uitschakeling viel Savelkouls haar coach met veel emotie in de armen. De weg naar Tokio was een lange na haar horrorblessure ruim een jaar geleden.