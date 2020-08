Bosz' Leverkusen op gemak naar laatste acht Europa League, net als Sevilla

Moussa Diaby (l) en Lars Bender (r) vieren de enige goal - Pro Shots

Bayer Leverkusen en Sevilla hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van de Europa League. Het Leverkusen van coach Peter Bosz en linksback Daley Sinkgraven won na de 3-1 zege op 12 maart bij Rangers FC nu met 1-0 in Leverkusen. Sevilla was in één duel in Duisberg veel te sterk voor AS Roma: 2-0. In eigen huis bleek Leverkusen superieur en hadden de bezoekers uit Schotland weinig in te brengen, maar gescoord werd er niet. Sterspeler Kai Havertz miste enkele grote kansen en raakte ook nog de lat. Arbiter Danny Makkelie floot de eerste helft af bij een 0-0 stand.

Peter Bosz bezorgt de bal bij Kai Havertz - Pro Shots

Moussa Diaby besliste de wedstrijd uiteindelijk in de 51ste minuut. Hij schoot hard en hoog raak na een mooie dieptepass van Charles Aránguiz. Bij de laatste acht moet Leverkusen nu aantreden tegen Internazionale, dat woensdag Getafe met 2-0 versloeg. Roma geen partij voor Sevilla Sevilla bereikte ten koste van AS Roma de kwartfinales. De drievoudig winnaar van de Europa League en tweevoudig winnaar van de UEFA Cup liet Roma kansloos. Voor rust al was Sevilla de baas. Jules Koundé trof de lat, daarna rondde Sergio Reguilón een rush af en scoorde Youssef En-Nesyri van dichtbij. Roma veerde na rust nog wel een beetje op, maar Sevilla was via Éver Banega (lat) het dichtst bij meer succes.

Youssef En-Nesyri (l) en Diego Carlos (r) vieren de 2-0 - Pro Shots

Luuk de Jong kwam in blessuretijd nog in de ploeg bij Sevilla, Justin Kluivert bleef de hele wedstrijd op de bank bij AS Roma. Arbiter Björn Kuipers gaf op advies van VAR Pol van Boekel in blessuretijd nog rood aan Roma-speler Gianluca Mancini voor een overtreding op De Jong.