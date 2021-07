NS kreeg bijna 2500 overlastmeldingen via WhatsApp

In een jaar tijd heeft de NS bijna 2500 meldingen gekregen via een speciaal WhatsApp-nummer waarop reizigers overlast kunnen melden. In ongeveer de helft van de gevallen werd er na een bericht actie ondernomen, zoals een waarschuwing of aanhouding.

De NS stelde een jaar geleden het nummer 06-13181318 beschikbaar voor meldingen van reizigers die zich onveilig voelen of overlast ervaren. De meldingen komen binnen bij de veiligheidscentrale van de spoorwegen, die inventariseert of er actie moet worden ondernomen.

Van de 2485 meldingen gingen de meeste over het overtreden van de huisregels (446). 300 berichten gingen over het lastigvallen van passagiers of onenigheid tussen reizigers. Op de derde plaats staan meldingen van bedelen in de trein (251). Er kwamen 26 meldingen binnen over coronamaatregelen, zoals het niet dragen van een mondkapje.

Laagdrempelig

De NS is tevreden over het eerste jaar. "Juist door corona was de behoefte aan de alert extra groot", zegt Eelco van Asch van de raad van bestuur. "We kregen minder reizigers, waardoor stations en treinen rustiger waren. Dat kan minder prettig aanvoelen. Dit was het logische moment om de alert landelijk in te voeren."

Reizigers reageerden eerder ook al positief. Een bericht versturen werd gezien als minder opvallend en laagdrempeliger dan naar de conducteur stappen. "Je kunt toch moeilijk naar een conducteur lopen om te klagen als iemand in jouw coupé zich misdraagt," redeneerde een reiziger, "want dat ziet de dader ook en dan moet je maar afwachten wat hij dan doet."

Het aantal incidenten in de treinen in de A-categorie (dreiging, geweld en spugen) daalde volgens de NS maar licht, van 678 in 2019 naar 661 vorig jaar. De NS noemt dat een kleinere daling dan gehoopt, gezien het lagere aantal reizigers in het coronajaar.