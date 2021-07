Heemskerk kan trots zijn op haar zesde plek in finale 100 meter vrij

Zeventien jaar lang moest Femke Heemskerk wachten op dat ene moment: de eerste individuele olympische finale uit haar loopbaan. Zonder al te hooggespannen verwachting zette de 33-jarige zwemster zich in het Tokyo Aquatics Centre schrap voor de eindstrijd van de 100 meter vrije slag. In Japan bleek de zesde plaats het hoogst haalbare: 52,79.

Het goud ging naar de Australische Emma McKeon (51,96).

"Het was een hele snelle race. Met deze tijd had ze een medaille gepakt bij de Spelen in Rio de Janeiro", aldus Johan Kenkhuis na afloop in de studio.

