Roeiers van de Holland Acht komen tekort en grijpen naast medaille

De Holland Acht is er vrijdag niet in geslaagd om een medaille te pakken in Tokio. Het paradepaard van de Nederlandse roeivloot stelde teleur in de finale en deed geen moment mee om de prijzen.

Nieuw-Zeeland ging ervandoor met de gouden plak, Groot-Brittannië won zilver en Duitsland het brons.

De Nederlandse roeiers kenden een beroerde start en liepen daardoor de hele race achter de feiten aan. Het lukte Bjorn van den Ende, Robert Lücken, Jasper Tissen, Simon van Dorp, Maarten Hurkmans, Mechiel Versluis, Ruben Knab, Bram Schwarz en stuurvrouw Eline Berger niet meer om het tij te keren.

"Een teleurstelling, zo kan je het wel noemen ja", zei Knab na afloop. "Het was gewoon niet goed genoeg. De anderen waren beter. We zijn dit jaar niet een stabiel presterende ploeg. Dan heb je ook uitschieters naar beneden."

Hoge verwachtingen

De Holland Acht had zich eerder op imponerende wijze geplaatst voor de olympische finale en de verwachtingen waren daarom hooggespannen. In de tweede serie hielden de Oranjeroeiers Nieuw-Zeeland en titelverdediger Groot-Brittannië achter zich.

In de strijd om de medailles kwamen ze echter ruimschoots tekort. De olympische titel ging verrassend naar Nieuw-Zeeland, dat na 500 meter nog derde stond. Topfavorieten Duitsland, dat goud won bij zes van de laatste negen WK's, en Groot-Brittannië, dat de overige drie wereldtitels pakte, moesten genoegen nemen met zilver en brons.

In 2016 won de Holland Acht brons in Rio. In de jaren daarna speelde de boot een bijrol (vierde bij de WK van 2017 en niet eens naar de finale bij de WK van 2018). In 2019 was de ploeg opeens terug: op de WK werd de titel op slechts 0,55 seconden gemist.