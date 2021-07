Skateboardster Jacobs uit quarantainehotel en op weg naar huis

Voor skateboardster Candy Jacobs zitten haar turbulente dagen in Tokio erop. De 31-jarige Limburgse zat sinds vorige week in een quarantainehotel in Japan wegens een positieve coronatest. Zij was het eerste lid van TeamNL op de Olympische Spelen die in quarantaine moest.

Vandaag waren haar tien dagen van quarantaine voorbij en is ze inmiddels op weg naar Nederland. Ze werd met een busje naar vliegveld Narita gebracht voor de terugreis.