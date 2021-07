Biden strenger voor ongevaccineerd overheidspersoneel

De Amerikaanse president Biden voert strengere coronaregels in voor overheidspersoneel dat niet is gevaccineerd. Zij moeten een mondkapje dragen, afstand houden en zich wekelijks laten testen. Biden wil dat ook bedrijven die zaken doen met de overheid zich aan die regels gaan houden.

Een ernstige Biden zei in een toespraak vanuit het Witte Huis dat het tijd is om de regels aan te scherpen omdat er nog altijd een grote groep Amerikanen is die het vaccin weigert. Juist zij worden hard getroffen door het virus. Biden sprak van "een pandemie van ongevaccineerden".

"In het nieuws zie je verhalen over ongevaccineerde personen in het ziekenhuis, die stervend aan covid hun arts vragen 'Kan ik het vaccin krijgen?' En het antwoord is dan: 'Sorry, het is te laat.'"

Gemiste mijlpaal

Biden haalde cijfers aan dat inmiddels 609.441 Amerikanen door het virus zijn gestorven, meer dan het aantal doden in de beide wereldoorlogen, Vietnam, 9/11, Irak en Afghanistan bij elkaar. "Hartverscheurend, zeker als je bedenkt dat het vermijdbaar is."

Bij zijn inauguratie begin dit jaar voorspelde Biden dat op 4 juli 70 procent van de volwassenen zou zijn gevaccineerd. Dat werd niet gehaald: nog altijd is de vaccinatiegraad net onder de 70 procent. Met zijn sombere toespraak hoopt hij weigeraars te kunnen overtuigen.

'Geen politiek keuze'

Omdat het vaker conservatieven zijn die zich niet laten inenten, hamerde Biden erop dat het vaccin geen politieke keuze is. Hij herinnerde eraan dat het zijn voorganger Trump was die het werk aan een vaccin begon. Ook dankte hij Republikeinse leiders en presentatoren van het rechtse Fox News die recentelijk hun achterban opriepen tot vaccinatie.

"Dit gaat niet over rode staten of blauwe staten", zei hij in een verwijzing naar de kleuren van de politieke partijen in de VS. "Dit gaat letterlijk over leven en dood. Leven en dood."

Naast strengere regels en doemscenario's bood de president ook stimulerende maatregelen. Zo worden werknemers gecompenseerd voor de uren die ze missen voor een vaccinatie en riep hij lokale autoriteiten op 100 dollar te geven aan iedereen die nu nog een prik gaat halen.

"Ik weet dat het oneerlijk klinkt voor de mensen die al gevaccineerd zijn. Maar het zit zo: als zo'n stimulans ons helpt het virus te verslaan, dan vind ik dat we het moeten gebruiken. We profiteren er allemaal van als meer mensen gevaccineerd zijn."