Beachvolleybalsters Keizer en Meppelink naar huis, maar kansen waren er genoeg

Voor Sanne Keizer en Madelein Meppelink zitten de Olympische Spelen erop. De beachvolleybalsters verloren ook hun derde groepsduel, met wederom genoeg kansen op een goed resultaat. April Ross en Alix Klineman waren met 20-22, 21-17 en 15-5 te sterk.

Tegen het als tweede geplaatste duo deden Keizer en Meppelink het tot 12-9 in de tweede set uitstekend, maar daarna kantelde de partij.

In de vorige wedstrijd lieten Keizer en Meppelink liefst zes matchpoints onbenut, waarna ze op voorhand al wisten dat ze de laatste wedstrijd moesten winnen om vroegtijdige uitschakeling te voorkomen.

"Als we daar nog mee bezig zouden zijn, dan had je in de eerste set niet het niveau gezien dat we hadden laten zien", zei Meppelink. In de stromende regen wachtte ook nog eens de op papier zwaarste tegenstander in de poule.