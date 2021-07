ISS tijdje op drift door op hol geslagen module

De aankomst van een nieuwe module van het internationale ruimtestation ISS is afgelopen avond niet helemaal vlekkeloos verlopen. Kort nadat de Russische Naoeka-module was aangekoppeld, gingen onverwacht de stuwraketten ervan aan, waardoor het hele ruimtestation begon te draaien.

Het duurde ruim 45 minuten voordat de vluchtleiding de ongewilde manoeuvre kon stoppen door tegengas te geven met andere stuwraketten. Bij het incident viel twee keer de communicatie met het ruimtestation weg doordat de antennes werden weggedraaid.

Hoewel nog niet duidelijk is wat de oorzaak van het mankement was, heeft het ruimtestation voor zover bekend geen schade opgelopen. Ook zijn volgens NASA de zeven astronauten aan boord nooit in gevaar geweest. De drie Amerikanen, twee Russen, een Japanner en een Fransman zouden niet eens hebben gemerkt dat het ISS bewoog.

Uitstel

De aankomst van de Naoeka, met aan boord ook een Nederlandse robotarm, stond oorspronkelijk gepland voor 2007. Door technische problemen werd de lancering echter keer op keer uitgesteld. Ook de reis naar het ISS verliep al problematisch door haperende motoren.

De nieuwe module moet meer ruimte bieden voor wetenschappelijke experimenten. Voordat Naoeka (Russisch voor wetenschap) in gebruik kan worden genomen zijn er nog ten minste elf ruimtewandelingen nodig.

Door het incident moet een proefvlucht met de nieuwe Starliner-capsule van Boeing enkele dagen worden uitgesteld. De lancering daarvan stond voor morgen gepland, maar omdat NASA eerst de situatie goed wil analyseren, is ervoor gekozen de vlucht uit te stellen naar 3 augustus.