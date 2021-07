KWF gaat helpen bij onderzoek naar Tata Steel

KWF Kankerbestrijding gaat helpen bij het onderzoek dat inwoners van IJmuiden zelf gaan uitvoeren naar de uitstoot van Tata Steel. De stichting is in overleg met de initiatiefnemers om te bepalen hoe het beste kan worden geholpen.

"Wij hebben jarenlang ervaring op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Wij stellen ons netwerk en expertise graag ter beschikking om dit initiatief te steunen", zegt directeur Johan van de Gronden. "Wij willen net als de bewoners duidelijkheid over de oorzaak van de verhoogde longkankercijfers in de omgeving."

Omwonenden van Tata Steel kondigden woensdag aan zelf te zullen onderzoeken wat de fabriek precies uitstoot. Ze doen dat omdat ze geen vertrouwen hebben in onderzoeken van GGD en RIVM. Die houden volgens hen te veel rekening met de belangen van de staalgigant.

Miljoen euro

Al jaren melden omwonenden gezondheidsklachten, zoals hartproblemen, diabetes en longkanker. Ook de GGD constateerde dat er bovengemiddeld veel kanker voorkomt in het IJmondgebied. Speculatie over de rol van Tata Steel daarbij werd echter op last van de GGD-directeur weggelaten uit een rapport daarover.

Het RIVM onderzoekt momenteel welke stoffen er in de omgeving van de fabriek neerdalen. Omwonenden willen dat er niet alleen wordt gekeken wat er neerkomt in de buurt, maar ook wat er precies wordt uitgestoten. Volgens het RIVM is het moeilijk die gegevens direct te koppelen aan gezondheidsklachten in de omgeving.

KWF zegt de zorgen van de omwonenden te delen en daarom het initiatief tot een onafhankelijk onderzoek te steunen. Er is volgens de initiatiefnemers al een miljoen euro opgehaald voor het onderzoek.