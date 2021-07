Herman van Veen breekt Toon Hermans' Carré-record

De artiest brak het record 50 jaar nadat hij voor het eerst in Carré was te zien, op 5 mei 1971. Van Veen kreeg na de uitvoering van zijn show Dat kun je wel zien dat is hij vijftig gouden ballonnen.

De mijlpaal stond eigenlijk voor vorig jaar al op de agenda, maar door corona moest Van Veen de jubileumtournee ter ere van zijn 75ste verjaardag een jaar uitstellen.

Van Veen loopt nog uit op Hermans, omdat hij nog tot 8 augustus in Carré is te zien. Hermans was in totaal 556 keer solo in het beroemde Amsterdamse theater te zien.

Overigens stond kleinkunstcollega Freek de Jonge nog vaker in Carré, in totaal meer dan 600 keer. Omdat meer dan de helft van die optredens echter met Bram Vermeulen als het duo Neerlands Hoop was, tellen die niet meer voor het aantal solovoorstellingen.