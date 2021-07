Mentale pauze van turnster Simone Biles oogst in VS kritiek en lof

Simone Biles op de tribune in Tokio bij de individuele meerkampfinale - EPA

Het had de dag van Simone Biles moeten worden: de turnster was ook in de individuele meerkampfinale van vandaag de grote favoriet voor het goud. Maar de Amerikaanse haakte afgelopen dinsdag af tijdens de landenwedstrijd op de Olympische Spelen in Tokio. Ze zei mentaal niet goed in de wedstrijd te zitten. Er kwam een stortvloed aan reacties in Amerikaanse media en op internet, waarvan het sentiment nogal uiteenloopt. "Vanuit de sportwereld en vanuit stedelijk Amerika is er enorm veel steun voor haar", zegt correspondent Marieke De Vries. Maar er is ook onbegrip voor de actie. In een persconferentie zei de 24-jarige Amerikaanse dat het een lange weg was geweest naar de Olympische Spelen en dat ze bovenmatig veel stress ervaart. "Uiteindelijk zijn we allemaal mensen. We moeten ons lichaam en onze geest goed beschermen en niet roekeloos de arena instappen omdat de buitenwereld dat van ons verlangt." Bekijk hier haar hele statement:

Biles geeft geestelijk welzijn voorrang: 'Soms moet je zelfs grote wedstrijden laten schieten' - NOS

In de sportwereld wordt geestelijke gezondheid een steeds belangrijker thema, zegt De Vries. "Mensen vinden het goed dat ook atleten voor zichzelf durven op te komen." Ook sponsors van de turnster reageren meelevend, waaronder creditcardmaatschappij Visa. Sportkledingmerk Athleta liet dinsdag weten "dat de beste zijn ook betekent dat je weet hoe je voor jezelf moet zorgen". Voormalig first lady Michelle Obama zei in een bericht op Twitter trots te zijn op Biles. Zanger Justin Bieber, die eerder openlijk sprak over zijn eigen mentale problemen, schreef op Instagram dat "nee zeggen soms sterker is dan ja zeggen". "Ik weet dat wij elkaar niet kennen, maar ik ben zo trots op jouw besluit om je terug te trekken", schrijft Bieber in zijn bericht aan Biles.

Lauren Strumpf (30) uit New Jersey stond donderdagochtend in het publiek van het populaire televisieprogramma The Today Show. Ze hield een zelfgemaakt kartonnen bord vast met daarop de tekst mental health matters, om zo Biles een hart onder de riem te steken. "Ik vond het heel dapper en inspirerend dat ze vertelde hoe ze zich nu echt voelt. Het laat zien dat ze ook gewoon een mens is, net als wij." Volgens Strumpf is er in de Verenigde Staten meer aandacht voor mentaal welzijn dan voorheen. Ze vermoedt dat de pandemie daar ook een rol in speelt. "De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat veel mensen met mentale problemen te maken hebben, in welke mate dan ook en dat het niet erg is om daar hulp bij te vragen. Het is verfrissend dat ook beroemdheden er nu over durven te spreken."

Lauren Strumpf met het bord voor Simone Biles bij opnames van The Today Show - Lauren Strumpf/NOS

Maar er is ook kritiek op Biles' actie, omdat het een teken van zwakte zou zijn. "Veel mensen vragen zich af of ze dit niet had kunnen zien aankomen. Die kritiek komt met name uit conservatieve hoek. Men zegt: 'als ze het niet aankan, dan had ze niet naar Tokio moeten afreizen'", zegt De Vries. Ook worden voorgangers van Biles aangehaald, die doorgingen toen het in de turnhal flink tegenzat. Zo gaat het veel over de Amerikaanse gymnaste Kerri Strug. Bij de Olympische Spelen van 1996 raakte zij ernstig geblesseerd aan haar enkel, maar turnde ze toch door. Ze won uiteindelijk goud.

Quote In Amerika draait alles om winnen en verliezen. Dat is de volksaard, dat zit heel diep. Correspondent Marieke de Vries