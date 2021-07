Oranje-aanvoerder Van Dijk maakt na negen maanden rentree bij Liverpool

Virgil van Dijk heeft na negen maanden blessureleed zijn rentree gemaakt bij Liverpool. In een oefenduel in Innsbruck met Hertha BSC maakte de centrale verdediger weer zijn eerste speelminuten.

Van Dijk, de aanvoerder van het Nederlands elftal, liep op 17 oktober vorig jaar in een duel met Everton een zware knieblessure op. Hij miste daardoor niet alleen bijna het volledige Premier League-seizoen, maar ook het EK met Oranje.

WK-kwalificatie Oranje

De invalbeurt van Van Dijk is ook goed nieuws voor het Nederlands elftal, dat in september belangrijke WK-kwalificatiewedstrijden speelt.

Op 1 september speelt Oranje in en tegen Noorwegen, drie dagen later is Montenegro de tegenstander in Eindhoven en op 7 september ontvangt Nederland Turkije.