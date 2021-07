Beachduo Brouwer/Meeuwsen verliest laatste groepsduel, maar was al ronde verder

Het Braziliaanse duo Alison Cerutti en Álvaro Morais Filho was in Tokio met 21-14, 24-22 te sterk voor de Nederlanders.

In de tweede set gaan Brouwer/Meeuwsen even aan de leiding met 12-10, maar verder laten Cerutti en Morais Filho het niet komen. Brouwer en Meeuwsen komen niet meer op voorsprong, blijven wel bij, werken twee matchpoints weg, maar op het derde moeten ze zich gewonnen geven.

In 2016 verloren Meeuwsen en Brouwer bij de Spelen van Rio ook van Cerutti en diens toenmalig partner Robert Schmidt. Dat was in de halve finales.

Door naar achtste finales

Brouwer en Meeuwsen waren door hun eerdere twee overwinningen al zeker van de achtste finales.