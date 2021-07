Drie goals Til voorkomen Europese blamage voor blunderend Feyenoord

Feyenoord heeft met horten en stoten de derde voorronde van de Conference League bereikt. Na de zielloze 0-0 in Pristina vorige week worstelden de Rotterdammers zich in De Kuip in een spectaculaire wedstrijd langs het Kosovaarse FC Drita: 3-2.

Guus Til tekende voor alle Rotterdamse treffers.

In de derde voorronde stuiten de Rotterdammers op de Zwitserse bekerwinnaar FC Luzern. Op 5 augustus is de heenwedstrijd in Luzern, op 12 augustus is de return in De Kuip.