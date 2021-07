Stille tocht voor Tanja Groen op dag van verdwijning, ode aan inzet De Vries

Op 31 augustus, de dag dat Tanja Groen 28 jaar geleden verdween, is er een stille tocht door het centrum van Maastricht. Die tocht zal in het teken staan van de verdwijning van de studente en ook een ode zijn aan de jarenlange inzet van Peter R. de Vries voor de verdwijningszaak.

De tocht is een initiatief van studentenvereniging Circumflex, waar Groen tot haar verdwijning lid van was, en Stichting De Gouden Tip, die vorige maand is opgericht door Peter R. de Vries. De initiatiefnemers laten weten dat Adrie en Corrie Groen, de ouders van Tanja, het initiatief steunen. De stille tocht start om 19.00 uur op de Markt in Maastricht en eindigt op het Vrijthof, meldt 1Limburg.

De studentenvereniging zegt het belangrijk te vinden de zoektocht naar de vermiste student te steunen. "Jaarlijks staan wij stil bij haar verdwijning en denken we aan Tanja, maar ook aan haar familie en vrienden, die sinds die dag in augustus 1993 in onzekerheid moeten leven", schrijft de vereniging. "Dit jaar gaan we haar op een bijzondere manier herdenken."

Wens van Peter R. de Vries

De studentenvereniging bezocht Peter R. de Vries op 5 juli op zijn kantoor in Amsterdam, een dag voordat hij in het centrum van de stad werd neergeschoten. Volgens de vereniging werd er toen al gesproken over een stille tocht en was De Vries enthousiast.

"Een dag na onze bespreking is er een aanslag gepleegd op het leven van Peter R. de Vries, waarna hij is komen te overlijden", zegt Tanne Nevels, de voorzitter van de studentenvereniging. "Stichting De Gouden Tip heeft ons laten weten dat het de wens van Peter zou zijn geweest om de geplande stille tocht te laten doorgaan.'

Peter R. de Vries wilde met de stichting een miljoen euro inzamelen voor een doorbraak in de zaak: