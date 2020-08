Marathon Londen: alleen voor elitelopers en op ander parcours

Aan de marathon van Londen doen op 4 oktober alleen elitelopers mee, zo maakte de organisatie bekend. Recreanten zijn vanwege de gevaren van het coronavirus dit jaar niet van de partij.

Het parcours ziet er ook anders uit dan normaal. De 42 kilometer en 195 meter worden afgewerkt in St. James's Park, zonder publiek. De finish is wel op de gebruikelijke plek bij The Mall.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus was de wedstrijd eerder al verplaatst van april naar oktober. Sinds de eerste editie in 1981 werd de marathon van Londen altijd in maart of april gehouden. In 2021 staat de wedstrijd op 3 oktober op het programma.