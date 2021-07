Verstappen spaart Hamilton en Mercedes niet: 'Het toont aan hoe ze echt zijn'

Het is een lastig duel tussen journalisten en coureurs, dat in essentie draait om botsende agenda's: reporters willen krantenkoppen en oneliners, terwijl de lijdende voorwerpen alweer bezig zijn met de volgende race. In de woorden van Verstappen: "Focussen op het weekend, zorgen dat we optimaal presteren en de WK-leiding behouden. Ik ben hier om de race te winnen."

De discussie die begon met de schuldvraag over de huiveringwekkende crash gaat inmiddels vooral over de omstreden jubelstemming bij Hamilton en zijn renstal Mercedes na afloop van de grand prix. Verstappen draaide op zijn sociale kanalen niet om de hete brij heen. Hij noemde het gedrag van zijn rivalen respectloos en onsportief.

De een overleefde twee weken geleden op Silverstone een klap in de bandenstapel met een impact van 51G, de ander won ondanks een tijdstraf zijn thuisrace . De titelstrijd in de Formule 1 is ontbrand.

Ik heb Max gezegd dat ik hem respecteer. Misschien is dat nu niet wederzijds, maar dat is prima.

De hoofdrolspelers wegen hun woorden en houden het aanvankelijk kort en krachtig. "Alles wat moest worden gezegd, is al gezegd na de vorige race", stelt Hamilton. Ook Verstappen heeft weinig trek in een bloemlezing. "Ik heb geen zin om me in de mediahype te mengen. Ik ben hard in de banden geknald en veel WK-punten kwijt door iemand anders. Ik ben niet blij, maar het is niet terug te draaien."

Verstappen spreekt zich toch uit

Gevraagd naar zijn mening over de straf die Hamilton van de wedstrijdleiding kreeg, laat Verstappen zich toch verleiden. "De tien seconden straf die Lewis kreeg, was niet correct. Hij elimineert zijn rivaal en kan vervolgens alsnog de race winnen. We zijn in een race 40 à 50 seconden sneller dan de rest van het veld. Tien seconden is niks."

Verstappen blijkt het gedetailleerde besluit van de wedstrijdleiding en de onderbouwing niet te hebben gezien. "Ik zat toen in een helikopter op weg naar het ziekenhuis en heb dat statement niet gelezen."

De wedstrijdleiding schrijft in het verdict dat Hamilton grotendeels, maar niet volledig schuldig is. "Onbegrijpelijk", vindt Verstappen. "Ik geloof niet dat ik iets verkeerd heb gedaan. Ik kan me moeilijk voorstellen dat ik ook voor een paar procent schuld heb. Wat moet ik dan doen? De baan af gaan om hem nog meer ruimte te geven?"