Verdeeld Amerika bezig met race tegen de vaccinatieklok

De Amerikaanse president Biden kondigt later vandaag aan dat personeel van de federale overheid zich verplicht moet laten vaccineren of zich anders verplicht regelmatig moet laten testen. Een verregaand en in de VS omstreden voornemen in de strijd tegen de deltavariant. Amerika is bezig met een race tegen de klok om deze zomer zo veel mogelijk mensen te vaccineren. Volgens de laatste voorspellingen van de zogeheten 'Covid-19 Scenario Modeling Hub', een groep wetenschappers die het verloop van de pandemie probeert in te schatten, zal in de herfst het aantal nieuwe coronadoden verdrievoudigen. Daarom probeert de overheid er nu alles aan te doen mensen een prik te laten nemen. Meest pessimistische scenario "Wat we nu in het hele land zien gebeuren komt overeen met onze meest pessimistische scenario's", zei epidemioloog Justin Lester eerder deze week tegen de publieke radiozender NPR. De afgelopen weken is het aantal besmettingen in de hele VS met 70 procent gestegen. Vooral de zuidelijke staten zijn kwetsbaar, omdat daar de vaccinatiebereidheid lager ligt. In Florida is dat bijvoorbeeld het geval. Daar stromen de ziekenhuizen weer vol en vindt een op de vijf nieuwe besmettingen in de VS plaats. Afgelopen week alleen al waren er 73.000 nieuwe besmettingen en stierven er 300 mensen.

Op dit moment is 57,6 procent van de Amerikanen vanaf 12 jaar volledig gevaccineerd (cijfers: CDC, het Amerikaanse RIVM).

De deelgemeente Miami Dade heeft daarom met spoed nood-vaccinatielocaties opgezet. Er staan mobiele klinieken bij scholen om hele families met kinderen vanaf 12 jaar te vaccineren. "We hebben gewacht tot onze zoon 12 was om het met zijn allen tegelijk te doen," zegt Ramirez bij een van de vele drive-through-locaties in Miami. "Vorige week was hij jarig. We noemen het een vaccination-celebration. Anderen hebben nog steeds twijfels. "Ik heb het gevoel dat het me opgedrongen wordt', zegt een vrouw in een camouflage-shirt door het raampje van haar pick-up. Ze moet haar 15 minuten wachttijd in de auto op de parkeerplaats blijven zitten. "De druk neemt toe. Ook op mijn dochter voor ze weer naar school gaat. Het is nog net niet verplicht, maar ze mag anders aan veel activiteiten niet meedoen zonder mondkapje en dat is vervelend." De voorzitter van de deelgemeente Miami Dade hoort die kritische geluiden ook: "Sommige mensen denken dat de vaccins ze zieker maakt dan covid-19, vrouwen denken dat ze er onvruchtbaar van kunnen worden. Ik probeer ze ervan te overtuigen dat het vaccin meer goed doet dan kwaad en ik spreek uit eigen ervaring." Correspondent Marieke de Vries sprak met deze Jose Diaz, en luisterde naar wat andere vaccintwijfelaars te zeggen hadden:

