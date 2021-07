Gigantische bosbranden in koudste deel Rusland: correspondent Iris de Graaf ging erheen

Ruslands koudste regio Jakoetië, in het noordoosten van Siberië, kampt voor het derde jaar op rij met de grootste bosbranden sinds mensenheugenis. Volgens lokale autoriteiten is daar sprake van de heetste en droogste zomer in meer dan 100 jaar. Temperaturen van boven de 38 graden sloegen alle hitterecords. En door die hitte wordt het vuur aangejaagd tot aan de poolcirkel.

Het vuur verwoest natuurreservaten. Miljoenen hectares bos gaan in vlammen op. Het vuur wordt elk jaar groter en lastiger te bestrijden. De branden verspreiden zich over honderdduizenden hectares bos en hullen dorpen en steden in de regio in zwarte rook en schadelijke dampen.

Niet alleen worden door de branden enorme hoeveelheden broeikasgassen de atmosfeer in gepompt, ook de Siberische permafrost smelt, de ondergrond die eigenlijk nooit helemaal ontdooit. Wetenschappers slaan daarover alarm: ze waarschuwen voor een ecologische ramp die wereldwijd te voelen zal zijn.

Correspondent Iris de Graaf probeerde zo dicht mogelijk bij de branden te komen. Kijk hier het vlog dat ze over haar reportagereis maakte: