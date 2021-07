De olympische nacht: voor deze Nederlanders zet je de wekker

Voordat het zo laat is, zou Nederland alweer wat medailles rijker kunnen zijn. Om 03.25 uur gaat de Holland Acht proberen om de imponerende vorm waarmee plaatsing voor de olympische finale werd bewerkstelligd, door te trekken in de finale.

Om 03.00 uur is het tijd voor de halve finales bij het BMX'en met een hele keur aan Nederlanders: Niek Kimmann, Twan van Gendt, Joris Harmsen, Laura Smulders, Merel Smulders en Judy Baauw maken allemaal nog kans op een plek in de finale.

Wordt het opnieuw een olympische nacht vol Nederlandse medailles? Het zou zomaar kunnen, want er komen flink wat kanshebbers in actie.

Na de lunch is het tijd voor een kraker in de kwartfinales van het voetbaltoernooi. De Oranjevrouwen van bondscoach Sarina Wiegman nemen het om 13.00 uur op tegen de VS, in een reprise van de WK-finale van 2019.

Grol, Savelkouls en Hassan

Verder komen op de vijfde dag van de Spelen de judoka's Henk Grol en Tessie Savelkouls, de Nederlandse hockeymannen (tegen Duitsland), Sifan Hassan op de 5.000 meter, schoonspringster Inge Jansen en kogelstootster Jessica Schilder in actie.