Oranje zint op revanche tegen tot nu toe matig VS: 'Zal wel clash worden'

Nu de groepsfase voorbij is, is het erop of eronder. De Nederlandse voetbalvrouwen staan vrijdag in de kwartfinales van het olympisch voetbaltoernooi tegenover de regerend wereldkampioen en viervoudig olympisch kampioen: de Verenigde Staten.

"Er is altijd veel ontzag geweest voor Amerika", zegt Lieke Martens over de aankomende opponent, die in 2019 duidelijk een maatje te groot was voor Nederland in de WK-finale in Lyon (2-0). "Maar hopelijk is er een keer een ommekeer."

Er gloort inderdaad een kentering. Hoewel de cijfers in de onderlinge duels niet in het voordeel van de Oranjevrouwen spreken (twee zeges in tien duels), is het al te voorbarig om de voetbalsters op voorhand af te schrijven.