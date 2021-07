In Beverwaard in Rotterdam is een 15-jarige jongen doodgestoken. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar voordat de jongen naar het ziekenhuis kon worden overgebracht, bezweek hij aan zijn verwondingen.

De politie kreeg rond 17.00 uur een melding van het steekincident in een parkje aan de Goedenraadweg. Er is geen verdachte opgepakt. Over een motief is nog niets bekend.

De recherche doet buurtonderzoek en roept getuigen op zich te melden.