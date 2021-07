Elf jaar cel voor kopstuk internationale wapenhandel in Oosterwolde

De rechtbank heeft een 36-jarige man uit het Friese Oosterwolde veroordeeld tot elf jaar cel voor het leiding geven aan een internationale wapenbende. Verder is de man ook veroordeeld voor mensenhandel, fraude, bedreiging en mishandeling.

Vanuit een woonboerderij en later kringloopwinkel in Oosterwolde werden wapens, munitie en explosieven verhandeld. Het materiaal werd gehaald uit Oost-Europa en verkocht in België en Nederland. De bende gebruikte geheimtaal voor wapens: een handgranaat was bijvoorbeeld een 'appel'.

De verdachten zijn in februari 2020 opgepakt bij een grote politieactie in Noord-Nederland. Op zeventien locaties deed de politie invallen, waaronder Oosterwolde, Drachten en Leeuwarden. Daarbij werden wapens, explosieven en drugs gevonden.

Strafblad van 24 pagina's

De veroordeelde man wordt door de rechtbank gezien als de leider van de criminele organisatie, meldt Omrop Fryslân. Met het verkopen van wapens heeft hij voor veel ellende gezorgd, zei de rechter. Volgens de rechtbank stuurde de verdachte bewust anderen op pad om zo zelf uit beeld te blijven bij de politie.

De straf is een jaar langer dan het Openbaar Ministerie had geëist. De rechter laat meewegen dat de hoofdverdachte zweeg op cruciale momenten, zich niet verantwoordelijk toonde en anderen de schuld gaf. Daarbij had de man al een strafblad van 24 pagina's.

"De verdachte is al veelvuldig voor ernstige feiten veroordeeld, zonder dat hij daar lering uit trok", zei de rechter. "Hij heeft zich nu langdurig schuldig gemaakt aan wapenhandel, waarbij het gaat om een grote hoeveelheid wapens."

De rechtbank veroordeelde ook andere bendeleden. Zo werd een tweede verdachte, die wordt gezien als de rechterhand, veroordeeld tot negen jaar cel. Tegen hem had justitie tien jaar geëist. Andere verdachten zijn veroordeeld tot straffen van 4,5 jaar.