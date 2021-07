93 procent bloeddonoren heeft antistoffen tegen corona

Hoe meer antistoffen in je bloed, hoe beter je beschermd bent tegen een besmetting met corona. De kans dat je dan ernstig ziek wordt of in het ziekenhuis belandt, is heel klein. Goed nieuws volgens OMT-lid Marc Bonten, maar wat betekent dit voor de groepsimmuniteit? En kan het beleid nu sneller versoepeld worden?

Meer dan 93 procent van de Nederlanders die bloed doneren heeft antistoffen in hun bloed tegen corona dankzij een besmetting of een vaccinatie. Bloedbank Sanquin onderzoekt elke week een deel van hun bloeddonaties op antistoffen.

"Dit hoge percentage komt vooral door de explosieve groei van gevaccineerde twintigers de laatste weken", zegt Hans Zaaijer, arts-microbioloog en onderzoeker bij de bloedbank.

"Het leuke is: het aantal mensen met antistoffen ging eerst heel langzaam omhoog", zegt Zaaijer. "Maar van half april tot juni ging dat ineens omhoog met 5 procent per week. En wat nu nieuw is, dat zie je ook in de grafiek, is dat het tot stilstand komt, ook bij de twintigers. Het vlakt af, we bereiken een plafond. Dat is ook logisch, want het is als het goed is wel zo'n beetje klaar."

Ook OMT-lid Marc Bonten vindt dit prachtige cijfers. "In een ruim kwartaal is het aantal antistoffen van 20 naar meer dan 90 procent gegaan, bijna allemaal door de vaccinaties. Dat is fenomenaal."

Kanttekeningen

Bij de cijfers horen wel enkele kanttekeningen. Helemaal representatief zijn ze niet. Zo zijn er geen bloeddonoren onder de 18 jaar. Ook boven de 75 jaar zijn er amper donoren, en groepen met een migratieachtergrond zijn sterk ondervertegenwoordigd (meer details over het onderzoek vind je in het kader onderaan dit artikel). Overigens is volgens het RIVM inmiddels zo'n 40 procent van de 12- tot 17-jarigen al gevaccineerd met één prik.

"Voor heel Nederland zal het aantal mensen met antistoffen desondanks echt wat lager zijn", zegt Bonten. "Maar het betekent in alle gevallen dat een heel groot deel van de Nederlanders nu beschermd is."

Hieronder zie je toename van antistoffen per regio sinds het begin van de pandemie. Klik op het plaatje om in te zoomen.