Formule E: Da Costa weer ijzersterk, Frijns neemt revanche

António Félix da Costa heeft in de Formule E opnieuw de winst gegrepen. De van pole vertrokken Portugees was woensdag in Berlijn bij de herstart van het seizoen ook al de beste. Robin Frijns was op plek vier de beste Nederlander.

Frijns nam daarmee enigszins revanche voor zijn crash van woensdag. Dit keer beleefde zijn landgenoot Nyck de Vries een tegenvaller.

De coureur, die woensdag nog net naast het podium belandde. reed in vijfde positie toen hij door een technisch probleem niet meer verder kon.