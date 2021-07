Mishandelde Frédérique (14) reageert: 'Ik vind woede overbodig'

Ze reageert voor het eerst zelf op de mishandeling, die plaatsvond nadat ze een jongen op straat had geweigerd te antwoorden op de vraag of ze een jongen of een meisje was. Haar vader vertelde in de media over wat haar was overkomen en hoe ze op de jongen had gereageerd.

Het gaat naar omstandigheden goed met de 14-jarige Frédérique uit Amstelveen, die maandag door een 14-jarige jongen werd mishandeld. "Een aantal tanden is kapot, maar voor de rest heb ik geen pijn. Ook helemaal niet aan mijn neus", zegt Frédérique in een telefonisch gesprek met het NOS Jeugdjournaal.

Het aantal pakketjes en geschenken is zo groot dat Frédérique ze niet allemaal wil houden. "Ik vind het heel jammer als ik het in mijn kamer zet, terwijl ik weet dat ik heel veel anderen er ook blij mee kan maken." Bloemen wil ze bijvoorbeeld geven aan bejaardenhuizen en ballonnen aan kinderziekenhuizen.

Frédérique: "Ik word er echt emotioneel van. Je ziet hoe ontzettend mensen meeleven. Veel ouders schrijven hoe boos ze zouden zijn als dit hun kind zou overkomen en hoe trots ze op me zijn. Dat ze voor me klaar staan. Het overdondert me."

Wat gebeurde er maandag?

Frédérique was met twee vriendinnen bij een speelplaats toen een jongen haar opeens vroeg of ze een jongen of een meisje is. "Ik zei iets van 'dat maakt niet uit' of 'laat me met rust'. Daarna vroeg de jongen het nog een keer, vertelt ze.

Volgens Frédériques vader heeft ze op dat moment tegen de jongen gezegd: "Ik ben wie ik ben, en jij mag zijn wie jij wilt zijn." Zelf zegt Frédérique dat ze zich niet precies kan herinneren wat haar antwoord was. "Maar dat is blijkbaar wat ik na afloop aan de telefoon tegen mijn vader heb gezegd, dat dat mijn antwoord was."

Vervolgens werd Frédérique door de jongen in elkaar geslagen. Ze hield onder meer een gebroken neus en kaak aan de mishandeling over en moet enkele tanden missen. De politie heeft later een 14-jarige verdachte aangehouden.