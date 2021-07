Russische module met Europese robotarm gekoppeld aan ISS: 'Het was spannend'

De Russische module Naoeka is aangekomen bij het internationale ruimtestation ISS. Aan die module is ook de Europese robotarm ERA bevestigd, die grotendeels door Nederland is betaald en gebouwd.

Naoeka maakte even voor 15.29 uur Nederlandse tijd contact met de koppelpoort aan het Russische deel van het ISS, acht dagen na de lancering: