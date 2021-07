Intern onderzoek Rijkswaterstaat: files sluiting Haringvlietbrug veel langer dan gedacht

Een nieuwsbericht van Rijkswaterstaat dat in dezelfde week werd gepresenteerd spreekt nog over de achterhaalde berekeningen en vorige week vrijdag nog herhaalde Rijkswaterstaat tegenover de NOS dat werd uitgegaan van 30 minuten extra reistijd.

Waarom Rijkswaterstaat de vertraging naar buiten toe rooskleuriger voorstelt, is niet duidelijk. De minder optimistische verwachting is eind vorige week wel gedeeld met gemeenten, veiligheidsregio's en provincies.

Het onderzoek van ingenieursbureau Royal Haskoning maakt echter melding van "een vertraging van 68 minuten richting het zuiden". Dat is op werkdagen in de avondspits. Richting het noorden is de verwachte filelengte minder fors, maar de extra reistijd is nog steeds langer dan Rijkswaterstaat volhoudt: niet 30, maar 40 minuten.

De belangrijke noord-zuidverbinding in de A29 tussen Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee gaat twee jaar lang gedeeltelijk op slot: in beide richtingen is maar één rijbaan open en kan maximaal 50 kilometer per uur worden gereden. Daarmee moet worden voorkomen dat de brug verder beschadigt, tot de brugklep over twee jaar wordt vervangen.

Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat. De uitkomsten daarvan zijn alleen niet gedeeld met de buitenwereld, melden meerdere betrokkenen aan de NOS.

"Dit wordt een drama", zegt Bram van Hemmen, de burgemeester van Hoeksche Waard, dat aan de noordzijde van de brug ligt. "Het wordt nog erger dan ik al vreesde. Mensen trokken al wit weg bij 30 minuten extra reistijd, laat staan bij deze vertraging."

De snelweg over de brug is een 'aorta' voor de eilanden in de omgeving, zegt Van Hemmen. "De extra reistijd gaat ondernemers veel geld kosten. En scholieren die in bijvoorbeeld Rotterdam onderwijs krijgen moeten nu bijna verplicht op kamers." Ook vreest hij dat personeel van bedrijven in de regio vertrekt als mensen twee jaar lang veel langer in de auto zitten.

Ook voor Goeree-Overflakkee is de brug cruciaal. "Er is hier simpel gezegd niet zoveel", zegt lokaal journalist Sam Fish. "Je hebt hier de basisvoorzieningen, meer niet. Als je naar de bioscoop wil, moet je naar Rotterdam. Dat is al drie kwartier, en daar komt nu dus een hoop bij."

"Ik zie er als een berg tegenop", zegt ook Loes, die in het Goeree-Overflakkeese Ooltgensplaat woont. "Als ik mijn kleinkinderen ophaal kost me dat nu al tweeënhalf uur heen en weer." Dat zou in de avondspits dus ruim vier uur worden.

Ook hebben inwoners zorgen over de bereikbaarheid van de zorg: er is één ziekenhuis op hun eiland, maar dat is een streekziekenhuis, voor andere zorg zijn inwoners aangewezen op bijvoorbeeld Rotterdam.

Een paar flitspalen

De gedeeltelijke afsluiting zou eigenlijk afgelopen maandag ingaan, maar werd met twee weken uitgesteld omdat er meer voorbereidingstijd nodig was. Tegenstanders hopen dat de extra tijd wordt gebruikt om naar andere oplossingen te zoeken.

"Ik ga ervan uit dat de snelheid weliswaar naar 50 kilometer per uur gaat, maar dat er wel twee rijbanen opengaan", zegt burgemeester Van Hemmen.

Maar volgens Rijkswaterstaat kan dat niet, omdat mensen dan uitgenodigd zouden worden om harder dan 50 te rijden. Handhaving daarop zou moeilijk zijn. Burgemeester Van Hemmen: "Ik ga ervan uit dat het lukt om een paar flitspalen neer te zetten." Die optie wordt 'onderzocht', meldt Rijkswaterstaat.