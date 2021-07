Man die onder invloed vrouw en haar hond doodreed moet jaar de cel in

De rechtbank heeft een 58-jarige man uit Rotterdam veroordeeld tot anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk voor het doodrijden van een 70-jarige vrouw en haar hondje. Daarnaast wordt het rijbewijs van de man voor vier jaar ingetrokken.

Het ongeluk gebeurde in juli 2019. De bestuurder schepte de vrouw toen zij met haar hond de Gordelweg in Rotterdam overstak. De vrouw en haar hond overleefden het ongeluk niet. Na het ongeluk reed de man door, maar hij kon snel worden getraceerd doordat zijn kentekenplaat van de auto was gevallen.

De man zegt geen enkele herinnering te hebben aan het ongeluk. Hij zou die dag een langdurige black-out hebben gehad, schrijft de regionale omroep Rijnmond.

Eerder veroordeeld voor rijden onder invloed

Volgens de rechtbank heeft de man "in ernstige mate schuld aan het ongeval" vanwege het overmatige alcoholgebruik. De rechter neemt het de automobilist kwalijk dat hij al eerder was veroordeeld voor rijden onder invloed. Hij kreeg toen een leerstraf om hem te wijzen op de gevaren van alcohol in het verkeer.

Daarnaast rekent de rechtbank het de man aan dat hij tot aan de zitting "op geen enkele wijze zijn medeleven of spijt heeft laten blijken aan de nabestaanden". Het Openbaar Ministerie had anderhalf jaar onvoorwaardelijke celstraf en vier jaar rijontzegging geëist.