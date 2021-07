Oproep OM: stop met digitale heksenjacht in mishandelingszaak Mallorca

Bloemen op de plek waar Carlo werd mishandeld - ANP

Het Openbaar Ministerie (OM) roept mensen op te stoppen met het delen van foto's, persoonsgegevens en geruchten die te maken hebben met de fatale mishandeling op Mallorca eerder deze maand. Volgens justitie is sprake van een digitale heksenjacht en gaan op sociale media "veel wilde verhalen" rond die worden gepresenteerd als feiten. Op 14 juli werd de 27-jarige Carlo uit Waddinxveen op Mallorca mishandeld door een groep Nederlandse jongeren. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Dinsdag werd bekend dat het Nederlandse OM de mishandelingszaak overneemt van justitie in Spanje, op verzoek van de Spaanse onderzoeksrechter. 'Rijke ouders' Dat nieuws leidde op sociale media tot speculaties over de toedracht van de overname. Zo werd beweerd dat de moeder van een van de verdachten in Nederland officier van justitie is. Het OM noemt dit soort 'wilde en onjuiste verhalen' vandaag buitengewoon kwalijk. "Ook is er geen sprake van dat 'rijke ouders' het OM hebben verzocht de zaak over te nemen van de Spanjaarden", schrijft justitie in een verklaring.

Volgens het OM heeft de Spaanse onderzoeksrechter Nederland verzocht om de strafvervolging van de verdachten over te nemen. Justitie moest daaraan wel gehoor geven, staat in de verklaring, omdat er geen weigeringsgronden waren. Een weigeringsgrond zou bijvoorbeeld zijn dat vervolging in Nederland in strijd is met de mensenrechten. Waarom Spanje de zaak heeft overgedragen is nog niet helemaal duidelijk, maar persofficier Bart Nitrauw heeft wel een vermoeden, zei hij eerder:

