4506 nieuwe besmettingen, beeld vertekend door GGD-storing

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 4506 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 1032 meer dan gisteren. De toename lag in de lijn der verwachtingen, omdat de GGD gisteren last had van een storing. Daardoor kwamen toen niet alle meldingen van positieve coronatests goed door. De meeste ontbrekende meldingen zouden aan die van vandaag worden toegevoegd, zei een RIVM-woordvoerder gisteren.

Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 4586 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 48 procent minder dan de zeven dagen daarvoor.

648 coronapatiënten in het ziekenhuis

In de ziekenhuizen is de bezetting toegenomen. Er liggen nu 648 mensen met corona in het ziekenhuis, 19 meer dan gisteren. Van hen liggen 177 coronapatiënten op de IC. Gisteren waren dat er nog 164. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).