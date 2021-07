Djokovic weer stapje dichter bij olympische titel en Golden Slam

Novak Djokovic ligt nog altijd op koers voor zijn Golden Slam: in één jaar de vier grandslamtitels winnen en olympisch goud veroveren. In Tokio rekende de Serviër in de kwartfinales van het olympische toernooi genadeloos af met thuisspeler Kei Nishikori: 6-2, 6-0 heen.

De als eerste geplaatste Djokovic, die dit jaar de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon al op zijn naam bracht, stuit bij de laatste vier op Alexander Zverev. De als vierde ingeschaalde Duitser gaf de Fransman Jérémy Chardy met 6-4, 6-1 het nakijken.

Voor Daniil Medvedev viel het doek. De nummer twee van de wereld verloor met 2-6, 6-7 (5) van de Spanjaard Pablo Carreno. Op het Japanse hardcourt leek de Rus een derde set af te gaan dwingen, maar gaf hij in de tweede set een 4-2 voorsprong prijs.

Vrouwenfinale: Bencic-Vondrousová

De vrouwen zijn al een stap verder: Belinda Bencic en Markéta Vondrousová spelen om het goud. De eerste klopte Jelena Rybakina met 7-6 (2), 4-6, 6-3 en de Tsjechische verraste Jelina Svitolina: 6-3, 6-1.