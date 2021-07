Amerikaanse Lee pakt meerkamptitel, Wevers na mentale worsteling laatste

"Ik heb alles gegeven om er een goede dag van te maken. Dat is niet helemaal gelukt. Prestatief zat ik onder mijn niveau. Het was gewoon op", aldus Wevers, die tijdens de finale er zelfs mee wilde stoppen. Zus Sanne voorkwam dat met een peptalk.

Lieke Wevers eindigde als 24ste en laatste in de finale met een totaalscore van 51,098. Wevers was aanvankelijk reserve voor de eindstrijd, maar zij profiteerde van een blessure bij de Canadese Elisabeth Black.

De Amerikaanse Sunisa Lee heeft in Tokio de titel op de olympische meerkamp in de wacht gesleept. Ze bleef met een score van 57,433 de Braziliaanse Rebeca Andrade (57,298) en de Russische Angelina Melnikova (57,199) voor.

Wevers dacht aan stoppen tijdens meerkampfinale: 'Ik was fysiek en mentaal leeg' - NOS

"Na sprong trok ik het al niet meer goed. Ik was fysiek en mentaal leeg en voelde niet de kracht om het op mijn manier te doen. Als ik Sanne niet had, dan was het kwartje de verkeerde kant opgevallen. Ik ben trots dat ik het af heb kunnen maken. Dat kenmerkt mijn vechtlust."

Biles trok zich eerder terug voor de meerkamp. De viervoudig olympisch kampioene, die vandaag wel op de tribune zat, kampt met mentale problemen.

De Amerikaanse hield het eerder op een persconferentie bij een korte verklaring. "Uiteindelijk zijn we allemaal mensen. We moeten ons lichaam en onze geest goed beschermen en niet roekeloos de arena instappen omdat de buitenwereld dat van ons verlangt."