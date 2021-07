Tientallen gewonden door bosbranden in zuiden van Turkije

In de Turkse provincie Antalya zijn tientallen mensen gewond geraakt bij bosbranden. De Turkse krant Daily Sabah schrijft dat er zeker drie personen om het leven zijn gekomen. Er liggen nog 58 mensen in het ziekenhuis. De bosbranden braken gisteren op verschillende plaatsen uit in een bos in de stad Manavgat, zo'n 75 kilometer van de toeristische trekpleister Antalya.

Verschillende huizen zijn in de as gelegd: