Aangifte Nederlandse blogger tegen Russische journalist 'handig middel' voor Kremlin

Gisteren stond opeens de Russische politie op de stoep bij onderzoeksjournalist Roman Dobrochotov, zo meldde hij op Twitter. Zijn huis werd doorzocht, dat van zijn ouders ook en Dobrochotov moest mee naar het bureau voor ondervraging. Een uur later werd hij weer vrijgelaten.

Het lijkt de zoveelste poging van het Kremlin om kritische journalisten te ondermijnen. Media-ondernemer Derk Sauer, actief in Rusland: "Iedereen die onafhankelijk bericht komt aan de beurt."

Nederlandse blogger

De zaak heeft te maken met een aangifte van de Nederlandse blogger Max van der Werff. Dobrochotov is de hoofdredacteur van het onderzoeksjournalistieke platform The Insider. Het is een partnerorganisatie van het internationale onderzoeksjournalistieke collectief Bellingcat. The Insider heeft onder meer onthullingen gedaan over de vergiftiging van oppositieleider Aleksej Navalny en over MH17.

Eén van die onthullingen ging over Van der Werff, die al jarenlang twijfel zaait over de officiële lezing rondom de neergeschoten vlucht. Van der Werff maakte samen met Jana Jerlasjova, een voormalig journalist van Russia Today, een documentaire over MH17 voor het Engelstalige Bonanza Media.

Officieren van de Russische militaire inlichtingendienst GROe hadden regelmatig contact met Jerlasjova, toonden Bellingcat en The Insider aan met telefoon- en maildata. Ook regelden ze toegang voor Van der Werff en Jerlasjova tot pro-Russisch rebellengebied in Oost-Oekraïne.

Van der Werff heeft in Rusland aangifte gedaan tegen Dobrochotov. Dobrochotov zei in een tweet waarin hij de publicatie deelde dat Van der Werff wordt betaald door de GROe. Smaad, meent de Nederlandse blogger.