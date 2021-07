Korstanje met record naar halve finales, gemengd estafetteteam naar finale

Nyls Korstanje heeft zich met een nieuw nationaal record geplaatst voor de halve finales op de 100 meter vlinderslag. De 22-jarige geboren Nijmegenaar tikte in zijn series als eerste aan in 51,54. Hij was daarmee 0,11 sneller dan het oude record dat hij drie maanden geleden in Eindhoven neerzette.

Na hem kwamen de wereldtoppers in actie. De Amerikaan Caeleb Dressel was in de laatste serie de snelste van het veld met 50,39, een nieuw olympisch record. Alleen de Hongaar Kristof Milak (50,62) en de Pool Jakub Majerski (50,97) doken net als Dressel ook onder de 51 seconden. Korstanje ging als elfde door.