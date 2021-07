Hockeyvrouwen winnen met pijn en moeite van Groot-Brittannië

Als er al iets aan te merken viel op het spel van Oranje, was het dat de ploeg veel kansen nodig heeft om te scoren. En ook tegen de Britsen liet Oranje in het eerste kwart flink wat mogelijkheden liggen om keepster Maddie Hinch - de heldin van de finale in Rio - te passeren.

Hoewel er nog zeven speelsters van toen in de huidige olympische selectie zitten, speelde de ploeg sindsdien geen hoofdrol meer op de grote internationale toernooien. Oranje is net als vijf jaar geleden wel weer een van de favorieten voor de titel en maakt die rol met drie klinkende overwinningen voorlopig waar.

Er was een strafbal van Frédérique Matla voor nodig om Oranje aan het einde van het eerste kwart op voorsprong te zetten. Die treffer werkte niet bevrijdend, want wat volgde was bijna drie kwarten lang heel matig hockey van Nederland, waarin het geluk had dat Groot-Brittannië niet profiteerde van onder andere vier strafcorners.

Pas in de slotfase werd Nederland weer wat sterker, maar het lukte ondanks een enorme kans voor Felice Albers niet meer om Hinch, die volgend seizoen voor promotieklasser Tilburg uitkomt, te passeren.

Zaterdag sluit Oranje de groepsfase af met een wedstrijd tegen Duitsland.