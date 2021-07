Meer uren onbetaald overwerk in coronatijd, deels uit angst voor baanverlies

Wereldwijd wordt er gemiddeld twee uur per week meer overgewerkt sinds het begin van de coronacrisis. In Nederland doen bijna twee op de drie werkenden wekelijks onbetaald overwerk, bij een kwart gaat het zelfs om 6 tot 10 uur per week. Dat blijkt uit People at Work 2021: a global workforce view, een onderzoek van salarisdienstverlener ADP onder ruim 32.000 werknemers in zeventien landen.

In 2018 werd in Nederland door een op de vijf werknemers overgewerkt, in de coronacrisis steeg dat naar een op de vier. Volgens ADP is thuiswerken en hybride werken, deels thuis en deels op de werkvloer, debet aan het meer en langer overwerken.

"De coronacrisis en het massale thuiswerken lijken de drempel voor overwerken te verlagen", zegt directeur Martijn Brand. "Werk en privé lopen meer door elkaar en de tijd die je anders kwijt was aan het reizen van en naar kantoor gebruik je nu mogelijk eerder om nog even door te werken." Daarnaast kan economische onzekerheid er ook toe leiden dat werknemers de druk voelen om meer te gaan werken.

Angst voor baanverlies

Internationaal zeggen thuiswerkende werknemers meer overuren te maken (gemiddeld 9,4 uur) dan de collega's die op kantoor of op de werkvloer werken (gemiddeld 8,7 uur). Werknemers die deels thuis en deels op de werkvloer werken, doen zelfs vaker en meer overwerk, gemiddeld bijna 10 overuren.

Ruim een op de drie werknemers wereldwijd zegt onbetaald extra uren te werken uit angst voor baanverlies; soms werken mensen zelfs op een vrije dag door. "Werknemers hopen op die manier te laten zien dat zij van extra toegevoegde waarde zijn voor de werkgever", denkt Brand. "Op termijn kan hierdoor een zorgelijke situatie ontstaan waarbij te veel gevergd wordt van werknemers, met risico op overspannen personeel en verminderde arbeidsproductiviteit."

Jongere werknemers werken ook meer over dan ouderen, jongvolwassenen tussen de 18 en 34 jaar het meest. Slechts 15 procent van de jongvolwassenen werkt nooit over, bij 55-plussers bijna de helft. In essentiële sectoren als zorg, IT en telecom wordt het meest overgewerkt. Opvallend is dat fulltimers meer geneigd zijn wekelijks over te werken, dan parttimers.