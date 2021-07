Chiptekort houdt autosector nog in z'n greep, dieptepunt lijkt wel voorbij

De chiptekorten spelen heel breed, ook makers van consumentenelektronica en witgoed ondervinden er hinder van. Zij vertegenwoordigen daarnaast een veel groter deel van de markt. De autobranche is volgens accountantskantoor KPMG goed voor zo'n tien procent van de chipmarkt, maar lijdt wel de meeste schade: zo'n 80 procent van de totale gemiste inkomsten (in totaal 125 miljard dollar) door het chiptekort.

Het tekort is het gevolg van de massale annulering van bestellingen van chips door autofabrikanten, toen de vraag naar auto's instortte door de coronacrisis. Toen de vraag naar nieuwe auto's zich sneller dan verwacht herstelde, moesten de autoproducenten achteraan aansluiten en bleek dat de wereldwijde vraag naar chips in de tussentijd enorm was gestegen.

Het lijkt erop dat de autosector over het dieptepunt van het chiptekort heen is. Dat betekent niet dat daarmee de problemen voorbij zijn, de verwachting is dat dit nog wel tot minimaal 2022 duurt. Daarnaast bestaat de kans dat ook de komende tijd nog fabrieken tijdelijk worden stilgelegd vanwege ontbrekende chips.

De Taiwanese chipfabrikant TSMC zei deze maand bij de presentatie van de kwartaalcijfers dat het meer chips gaat leveren aan zijn klanten in de autosector. "Dat is een van de belangrijkste partijen in de markt", zegt Sigrid de Vries, secretaris-generaal van de Europese brancheorganisatie CLEPA, die auto-toeleveranciers vertegenwoordigt. "We zien nu de resultaten van wat drie tot zes maanden geleden is ingezet." Samsung, een andere belangrijke chipfabrikant, verwacht in algemene zin dat de situatie het komende halfjaar verbetert.

"Het dieptepunt lijkt voorbij", constateert ook De Vries. "De situatie verslechtert niet meer, maar de moeilijkheden duren waarschijnlijk tot 2022 en misschien ook wel daarna."

Ook Stan Berings, die bij accountantskantoor PwC de autosector volgt, ziet verbetering. "Je krijgt langzaamaan de indruk dat het dieptepunt voorbij is." Hij denkt dat er bij de chipgigant in Taiwan toch nog wat ruimte zat. "Waardoor men hier en daar kon opschalen. En er wordt gepraat over het eerlijker verdelen van de 'pijn' onder verschillende sectoren."

Onderdeel van groter geheel

Berings benadrukt dat auto-industrie maar een klein onderdeel is van het grotere geheel. "Daarmee is een kleine verschuiving in het geheel voor de autosector al snel al een grote verschuiving."