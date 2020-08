Bekijk hier de bevrijdingsjournaals over het einde van WOII

De oorlog in Nederland is al maanden voorbij, maar nog steeds goed zichtbaar. Veel is kapotgeschoten, gebombardeerd of onder water gelopen. Nederland raapt de brokstukken bij elkaar. Ondertussen zijn er nog veel landgenoten spoorloos. Keren deze dwangarbeiders, politieke gevangenen en Joodse gedeporteerden ooit nog terug?

In Azië is de oorlog nog in volle gang en lopen de spanningen steeds hoger op. Amerika zet een nieuw, vernietigend wapen in: de atoombom. Er vallen alleen al in Hiroshima in één klap 70.000 doden. Amerika hoopt Japan zo op zijn knieën te krijgen, wat uiteindelijk lukt op 15 augustus. Voor Nederlands-Indië begint hierna een onzekere periode.

We volgen de gebeurtenissen op de voet in deze serie journaals. Bekijk ze hieronder, met het nieuwste journaal bovenaan.

Dag 1: Totale vernietiging

De Japanse stad Hiroshima is weggevaagd door de vernietigende atoombom van de VS, tienduizenden mensen zijn op slag gedood. "Japan is gevraagd zich over te geven", vertelt correspondent Marieke de Vries vanuit Washington. "Doen ze dat niet, dan dreigt de totale vernietiging." Ondertussen staat Martijn Bink in Rotterdam, dat zoals veel andere Nederlandse steden in puin ligt.