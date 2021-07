Gouden missie Badloe bijna volbracht: 'Eerst nog een cleane wedstrijd varen'

Omdat in die laatste wedstrijd Mattia Camboni het flink liet afweten en slechts negende werd, raakte in het klassement Badloe uit het zicht voor de Italiaan.

Kiran Badloe heeft meer dan goede zaken gedaan op de vierde olympische racedag in de RS:X. De 26-jarige windsurfer begon met een vijfde plaats in race 10, maar was daarna twee keer de concurrentie veel te snel af. Hij ging in beide gevallen afgetekend als eerste over de finish.

Helemaal verrast was hij evenwel niet. "We gingen ervoor. We hadden gezegd van tevoren: hoe gaaf zou het zijn als we hem voor de medalrace zo goed als klaar zouden hebben. Het was vandaag een lastige dag, maar ik hield goed het koppie erbij. En de kaarten vielen mijn kant op."

Hoewel de titel voor het grijpen ligt, beteugelde Badloe zijn emoties. "Ik moet gewoon goed starten en een cleane wedstrijd varen", keek hij vooruit naar de medalrace. "Dat moet wel lukken. Nog even gefocust blijven en over twee dagen zullen we uitbundig gaan juichen als alles goed gaat."

Opvolger van Van Rijsselberghe

Als drievoudig wereldkampioen Badloe zaterdag in de medalrace niet ernstig in de fout gaat, treedt hij in de voetsporen van zijn voorbeeld en voormalige trainingsgenoot Dorian van Rijsselberghe, die in Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016) het olympisch goud voor zich opeiste.

Van Rijsselberghe, die in Rio ook al voor de medalrace de eindzege op zak had, sloeg na zijn tweede olympische titel samen met de zes jaar jongere Badloe het traject richting Tokio in, maar werd daarin uiteindelijk duidelijk overvleugeld.

Na afloop van de twaalfde race werd Badloe direct gebeld door de inmiddels met wedstrijdzeilen gestopte Van Rijsselberghe. "Dorian zit alles te kijken. Hij vindt het supergaaf."