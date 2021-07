Bouwmeester zakt na valse start naar zevende plaats in het klassement

Marit Bouwmeester kan prolongatie van haar olympische titel in de Laser Radial vergeten. De Friezin, die in 2012 naar zilver zeilde en vier jaar later naar goud, is na een fout bij de start in de zevende race geduikeld in het klassement en moeten zelfs vrezen zonder medaille huiswaarts te keren.

Bouwmeester voer net voor de start van race 7 met vijf anderen de driehoek binnen tussen startlijn en eerste boei en dat is uit den boze als de zwarte vlag wappert.

De fout kwam Bouwmeester op 45 punten te staan, waardoor het resultaat van de eerste olympische race, waarin ze 21ste werd en die ze als schrapresultaat had staan, nu weer meetelt. Bouwmeester, die race 8 als zevende afsloot, duikelde van de derde naar de zevende plaats in het klassement.