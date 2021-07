Handboogschutter Wijler strandt in tweede ronde, ook Schloesser uitgeschakeld

Handboogschutter Steve Wijler is uitgeschakeld in de tweede ronde van het individuele olympische toernooi. De Nederlander moest zijn meerdere erkennen in Ilfat Abdullin uit Kazachstan: 6-4.

Na een gelijk opgaande eerste set (26-26) kwam Wijler in het tweede bedrijf tekort, met name omdat hij een keer de zeven trof. Abdullin noteerde onder andere twee tienen en won met 29-25.

Wijler moest in de achtervolging. Het werd 4-2 voor de Kazach na een score van 28-28. Ook de daaropvolgende set bleef onbeslist (28-28), waardoor Wijler de vijfde set moest winnen voor een shoot-off.

Dat gebeurde niet, want Abdullin hield opnieuw gelijke tred met Wijler (27-27) en zegevierde uiteindelijk met 6-4. Wijler rekende in de eerste ronde nog af met de vandaag 53 jaar geworden Pool Slawonir Naploszek: 6-4.

Woensdag werden Sjef van den Berg en Gijs Broeksma al uitgeschakeld in de tweede ronde.