Boogschutter Wijler ten koste van Poolse veteraan door, Schloesser uitgeschakeld

Handboogschutter Steve Wijler is doorgedrongen tot de tweede ronde van het individuele olympische toernooi. De Nederlander rekende af met de vandaag 53 jaar geworden Pool Slawonir Naploszek: 6-4.

Wijler trok onder meer met twee tienen de eerste set naar zich toe met 27-24 en pakte ook het tweede bedrijf, waarin het verschil miniem was: 28-27.

Naploszek, die al in 1992 zijn olympische debuut maakte, gaf zich niet zomaar gewonnen en verkleinde de achterstand naar 4-2 door de derde set met 28-27 te winnen.

De 24-jarige Wijler liet in set vier zien de druk aan te kunnen. Met zijn laatste pijl trof hij de tien en dat betekende een 28-28 eindstand en dus een 5-3 voorsprong.

Ook in de laatste set ontliep het duo elkaar nauwelijks. De 27-27 was voor Wijler uiteindelijk wel voldoende voor de eindzege. In de tweede ronde ontmoet hij straks Ilfat Abdullin uit Kazachstan.