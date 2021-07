Beachvolleybalsters Stam en Schoon gaan nog even door in Tokio dankzij eerste zege

Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon blijven nog even actief op het olympisch toernooi in Tokio.

De Nederlandse debutanten verloren hun eerste twee wedstrijden in Japan. Daarom moesten ze in hun derde duel winnen van de Duitse Julia Sude en Karla Borger om vroegtijdige uitschakeling te voorkomen. Dat lukte. De 22-jarige Stam en de 19-jarige Schoon rekenden in twee sets af met het Duitse duo: 24-22, 21-16.

Afhankelijk van de duels in de andere groepen gaan Stam en Schoon door naar de achtste finales of de tussenronde.

Eerste setwinst

Stam en Schoon startten sterk en sloegen snel een gat. Hoewel de Duitse vrouwen nog drie keer langszij kwamen, won het Nederlandse duo voor het eerst dit olympisch toernooi de set.

Wat slordigheden aan het begin van de tweede set leidden tot een achterstand, maar die werd gerepareerd en daarna was het op het eerste matchpoint meteen raak.