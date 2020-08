Wildcard Clijsters en Murray voor US Open, Djokovic twijfelt nog

Diverse prominente spelers hebben zich afgemeld voor de US Open in New York, maar Andy Murray en Kim Clijsters zijn twee grote namen die er dit jaar wel bij zijn, mits het toernooi eind augustus op de kalender blijft staan. De oud-winnaars kregen van de organisatie een wildcard.

De 33-jarige Murray won het toernooi in 2012 en eiste in 2013 en 2016 ook de titel op Wimbledon op. De Schot is door een slepende heupblessure (twee operaties) inmiddels afgezakt naar de 129ste plaats op de wereldranglijst.

Clijsters in vorm

Clijsters won de US Open in 2005, 2009 en 2010 en was in 2012 voor het laatst actief in New York. De 37-jarige Belgische maakte in februari haar comeback.

De Vlaamse was in juli nog uitstekend op dreef bij het World TeamTennis. Dat is een Amerikaanse teamcompetitie, met een alternatieve puntentelling, waaraan diverse proftennissers deelnemen.

Clijsters won onder andere van regerend Australian Open-kampioene Sofia Kenin.