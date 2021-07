Shell verhoogt dividend en gaat eigen aandelen inkopen

De afgelopen drie maanden heeft Shell flink geprofiteerd van de hogere olieprijs en de toegenomen vraag naar energie. Onderaan de streep maakte het bedrijf een kleine 3 miljard euro winst. Vorig jaar werd in dezelfde maanden een verlies van meer dan 15 miljard euro genoteerd. Dat lag toen vooral aan eenmalige afschrijvingen op bezittingen zoals olie- en gasvelden en raffinaderijen.

Aandeelhouders kunnen een hogere winstuitkering tegemoetzien, bevestigt Shell. Ook koopt de multinational dit jaar voor 2 miljard aan eigen aandelen in. Dat is een andere methode om de koers een steuntje in de rug te geven.

Het investeringsbudget blijft gelijk, om en nabij de 20 miljard dollar. Van dat geld gaat het grootste deel naar olie- en gasactiviteiten die, zoals wederom uit de cijfers blijkt, financieel aantrekkelijk zijn.

Er wordt de komende jaren 2 tot 3 miljard euro uitgetrokken voor hernieuwbare energiebronnen en 'energieoplossingen' zoals waterstof, bleek eerder dit jaar uit de nieuwe strategie die in 2050 tot nul netto CO2-uitstoot moet leiden. Nog eens 3 miljard wordt gestoken in een tak van het bedrijf waar onder meer oplaadpunten, extra tankstations maar ook de verkoop van bijvoorbeeld smeeroliën onder vallen.

Over het recente klimaatvonnis zit geen nieuws in de kwartaalupdate. Bekend is dat Shell in hoger beroep gaat en ondertussen het vonnis wil uitvoeren.