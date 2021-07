Windsurfster De Geus grijpt weer naast olympische medaille

De Olympische Spelen en Lilian de Geus: het is geen gelukkige combinatie. De Nederlandse windsurfster, die drie maanden geleden nog voor de derde keer wereldkampioene werd in de RS:X-klasse en favoriet was voor goud, grijpt ook in Tokio naast eremetaal.

Donderdag slaagde ze er niet in haar achterstand in te lopen. Ze werd in drie races achtereenvolgens 9de, 5de en 4de. Ten opzichte van de podiumplaatsen kijkt ze tegen een achterstand aan van 24 punten, met alleen de medalrace van zaterdag nog voor de boeg. Daarin kan ze maximaal 20 punten inlopen.