Op tientallen scholen slaagde 100 procent voor examen, meer dan voor corona

Dit jaar zijn meer leerlingen geslaagd voor hun eindexamens dan in de jaren voor corona. Bij de meeste scholen ligt het slagingspercentage van afgelopen jaar zo'n 2 tot 6 procentpunten hoger dan in de pre-coronajaren, waarschijnlijk door een extra herkansing en de mogelijkheid om het examencijfer van één vak te laten vallen.

Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder zeven scholenkoepels uit het hele land, samen goed voor meer dan 120 scholen en bijna 20.000 eindexamenkandidaten. In totaal deden dit jaar bijna 200.000 scholieren eindexamen.

Bijna iedereen geslaagd op het vmbo

Op de meeste scholen liggen de slagingspercentages voor havo en vwo tussen de 92 en 94 procent en voor vmbo tussen de 98 en 99 procent. Op tientallen scholen slaagde zelfs 100 procent van de vmbo-leerlingen.

Daarmee nadert het slagingspercentage van 2021 het percentage van vorig jaar: dat lag als gevolg van corona-aanpassingen op sommige niveaus ook op bijna 100 procent. Toen vielen onder meer de centrale eindexamens weg en waren er ook extra herkansingen.

Dit jaar gingen de centrale eindexamens gewoon door, maar waren er wel enkele versoepelingen. Op het Carmelcollege, een van de grootste koepels met 45 scholen, ligt het slagingspercentage van het afgelopen examenjaar voor bijna alle niveaus zo'n vier procentpunt hoger dan in 2018-2019.

Ook bij de koepel Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), die zo'n 25 scholen omvat, is een dergelijk verschil te zien. Zo slaagde afgelopen jaar zo'n 95 procent van de vwo-leerlingen en 90 procent van de havoleerlingen. In de jaren voor corona schommelde dat percentage op het vwo rond de 90 procent en op de havo rond de 86 procent.

Wiskunde en biologie in de prullenbak

Het Carmelcollege veronderstelt dat de hogere slagingscijfers te malen hebben met de mogelijkheid om een vak te laten vallen vanwege de coronabeperkingen en de periode dat leerlingen thuis lessen moeten volgen. Dat vak telde niet mee voor het bepalen van de uitslag van het eindexamen.

Van de ongeveer 7500 eindexamenkandidaten op het Carmelcollege lieten ruim 500 leerlingen een vak vervallen. Bij vmbo'ers waren dat vooral vooral wiskunde en biologie. En bij leerlingen op havo en vwo waren biologie en economie populair als 'afvalvak'.

Eerder zei Onderwijsminister Slob al dat er geen sprake is van dat het diploma minder waard is. Volgens Slob kunnen leerlingen ondanks de maatregelen een "volwaardig diploma" halen, waarmee ze naar een vervolgopleiding kunnen. Die vervolgopleiding zou volgens hem eventueel ook kunnen inspringen om tekorten in kennis bij te spijkeren.